50-летний житель Опочки повторно задержан пьяным за рулём

09:28, 28 сентября 2017, ПАИ

В Опочке задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 сентября около 15:00 у дома по улице Октябрьской в Опочке полицейские остановили 50-летнего местного жителя, который, будучи нетрезвым, ехал на мопеде. По этому факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.