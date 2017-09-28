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Общество

До 2 октября псковские льготники могут подать заявление об отказе от НСУ

По 2 октября федеральные льготники Псковской области могут подать заявление об отказе от набора соцуслуг (НСУ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда России.

Если льготник не собирается на следующий год менять форму предоставления набора социальных услуг,  обращаться в Пенсионный фонд не надо.

В первую очередь, это нужно сделать тем, кто впервые в этом году приобрел статус федерального льготника и хочет с нового года заменить получение всего набора или какой-то его части на денежный эквивалент, а также тем, кто решил поменять форму получения набора.     

Поскольку в этом году срок окончания подачи заявлений об НСУ приходится на выходной день (суббота, 30 сентября), то сроки приема заявлений продлены до 2 октября.

Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 1 тыс. 48 рублей 97 копеек в месяц, в том числе 807 рублей 94 копеек - на обеспечение необходимыми медикаментами, 124 рубля 99 копеек - на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 116 рубля 4 копейки - на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Оформить заявление можно, посетив территориальный орган ПФР по месту жительства или МФЦ, через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России (pfrf.ru) либо отправив почтой, при этом подпись заявителя должна быть нотариально заверена.

В Псковской области сегодня 70 тысяч 688 федеральных льготников, почти 73% из них предпочитают получать деньги вместо набора соцуслуг или какой-то его части.

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