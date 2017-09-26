1 человек погиб и 14 пострадали на псковских дорогах за прошедшую неделю

11:27, 28 сентября 2017, ПАИ

С 21 по 27 сентября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 21 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб один человек и 14 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В семи случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам, двум гражданам была оказана иная помощь. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов, и тушение автомобиля не производились.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.