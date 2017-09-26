Жителя Санкт-Петербурга, производившего метадон, будут судить в Псковской области

10:07, 28 сентября 2017, ПАИ

29 сентября Псковский областной суд начинает слушание уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Санкт-Петербурга. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе суда.

Согласно предъявленному обвинению, в сентябре 2015 года мужчина с целью извлечения материальной выгоды вступил в преступный сговор со знакомым и дал ему указание приобрести дачный участок с домом в тихом малонаселенном месте для производства и сбыта наркотических средств.

На средства подсудимого было приобретено домовладение в одном из районов Псковской области, где и была создана лаборатория. Подельники распределили обязанности, подсудимый взял на себя контроль за процессом изготовления метадона, предоставил рецепт и вместе со знакомым с января по мая 2016 года участвовал в его изготовлении.

16 мая 2016 года в результате обыска на территории домовладения обнаружены и изъяты промежуточный продукт метадона общей массой около 30 кг 357 граммов, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование для производства наркотических средств.

В отношении подельника жителя Санкт-Петербурга уголовное дело подлежит рассмотрению в порядке особого производства.

Уголовное дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании.