0
09:07
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
09:34
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
08:43
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
11:04
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
Еще новости
Происшествия

Жителя Санкт-Петербурга, производившего метадон, будут судить в Псковской области

29 сентября Псковский областной суд начинает слушание уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Санкт-Петербурга. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе суда.

Согласно предъявленному обвинению, в сентябре 2015 года мужчина с целью извлечения материальной выгоды вступил в преступный сговор со знакомым и дал ему указание приобрести дачный участок с домом в тихом малонаселенном месте для производства и сбыта наркотических средств.

На средства подсудимого было приобретено домовладение в одном из районов Псковской области, где и была создана лаборатория. Подельники распределили обязанности, подсудимый взял на себя контроль за процессом изготовления метадона, предоставил рецепт и вместе со знакомым с января по мая 2016 года участвовал в его изготовлении.

16 мая 2016 года в результате обыска на территории домовладения обнаружены и изъяты промежуточный продукт метадона общей массой около 30 кг 357 граммов, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование для производства наркотических средств.

В отношении подельника жителя Санкт-Петербурга уголовное дело подлежит рассмотрению в порядке особого производства.

Уголовное дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
26 сентября 2017
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
25 сентября 2017
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии 1
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 3
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках 1
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 6
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
13 сентября 2017
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники

Идет загрузка...