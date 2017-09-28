Поощрить себежских полицейских просит петербурженка за спасение её бабушки

10:28, 28 сентября 2017, ПАИ

В УМВД России по Псковской области на имя начальника поступило благодарственное письмо от жительницы Санкт-Петербурга, которая «выражает глубокую признательность сотрудникам МО МВД России «Себежский» за профессионализм, чуткое и внимательное отношение к людям и их проблемам». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Автор письма рассказала, что ее 84-летняя бабушка ушла из деревни Тележники Себежского района в лес за грибами и заблудилась. Сообщение об этом от родственников 1 сентября текущего года поступило в МО МВД России «Себежский». Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Были организованы необходимые поисковые мероприятия с применением служебно-розыскной собаки. В результате вечером того же дня в лесном массиве пожилая женщина была обнаружена и доставлена домой.

В письме выражается, в частности, благодарность старшему участковому уполномоченному полиции майору полиции Игорю Завилейскому, участковому уполномоченному полиции капитану полиции Владимиру Волянскому, старшему оперуполномоченному уголовного розыска майору полиции Максиму Топтыгину, оперуполномоченному лейтенанту полиции Александру Лебедеву, дознавателю капитану полиции Светлане Пикалевой и кинологу сержанту полиции Никите Завилейскому.

Автор обращается к руководству УМВД с просьбой поощрить этих стражей порядка. «От всей моей семьи выражаю огромную благодарность сотрудникам за их благородную и тяжелую работу, к которой они подходят со всей ответственностью и с честью несут звание полицейских», - написала жительница Санкт-Петербурга.

Добавим, что майор полиции Игорь Завилейский в августе этого года участвовал также в поисковых мероприятиях по установлению местонахождения 88-летнего жителя деревни Гвозды Себежского района. В кратчайшие сроки пенсионера нашли и доставили к родственникам.