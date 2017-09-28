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Общество

18 детских площадок отремонтированы в Пскове

В рамках благоустройства дворовых территорий в Пскове отремонтированы 18 детских игровых площадок. Необходимость их реконструкции была выявлена весенне-летний период в ходе мониторинга, который провели специалисты Управления городского хозяйства администрации города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«В списке основных элементов детских площадок, которые нуждались в первоочередном ремонте, были определены песочницы, карусели-балансиры, игровые комплексы и домики», - рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного контроля УГХ.

В перечень работ вошли замена сломанных и покраска выцвевших элементов, укрепление бетонного основания игровых конструкций. Кроме того, на детских площадках была обновлена подсыпка и заделаны появившиеся ямы.

Напомним, кроме ремонта уже имеющихся детских площадок, в Пскове в этом году новые игровые городки будут установлены по следующим адресам: Олега Зобова, 11а, 13, 19, Лепешинского, 8, 10, 12, 14, 16а, Новгородская, 14, 14а, Петрова, 2, 2а, 4, А. Алёхина, 10, Коммунальная, 58, Западная, 21, М. Горького, Коммунальная, 26, 14/6 Достовалова, 10, 12, Советская, 45, 47, Энтузиастов, 5, 7. Данный перечень утвердили депутаты 14 июня на 85-й сессии Псковской городской Думы. В настоящее время уже установлены три детских игровых городка, ещё две площадки готовятся к монтажу.

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