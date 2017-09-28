12 банок мёда не смог ввезти житель Латвии в Псковскую область

11:21, 28 сентября 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района пресечен ввоз меда весом более 12 кг (12 стеклянных банок), перемещаемого гражданином Латвии в багаже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В связи с неблагополучием страны-экспортера в эпизоотическом отношении, отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз товара, отсутствием маркировки, подтверждающей происхождение товара, дату его выработки и срок годности, ввоз товара был запрещен, его вернули на сопредельную территорию.