0
08:27
Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
13:56
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019
19:39
Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета
10:19
Великолукский мясокомбинат вошёл в рейтинг 500 крупнейших компаний
22:30
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
11:39
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
09:03
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
Еще новости
Экономика

12 банок мёда не смог ввезти житель Латвии в Псковскую область

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района пресечен ввоз меда весом более 12 кг (12 стеклянных банок), перемещаемого гражданином Латвии в багаже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В связи с неблагополучием страны-экспортера в эпизоотическом отношении, отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз товара, отсутствием маркировки, подтверждающей происхождение товара, дату его выработки и срок годности, ввоз товара был запрещен, его вернули на сопредельную территорию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
28 сентября 2017
Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019
27 сентября 2017
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019 21
Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета
25 сентября 2017
Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета
Великолукский мясокомбинат вошёл в рейтинг 500 крупнейших компаний
24 сентября 2017
Великолукский мясокомбинат вошёл в рейтинг 500 крупнейших компаний 16
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
19 сентября 2017
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах 3
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
14 сентября 2017
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино» 5
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
14 сентября 2017
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей 2
В Псковской области не хватает IT-специалистов
13 сентября 2017
В Псковской области не хватает IT-специалистов 2

Идет загрузка...