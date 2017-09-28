18 тонн норвежского лосося задержаны на границе в Псковской области

11:39, 28 сентября 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района было приостановлено движение транспортного средства, перемещавшего в Казахстан из Латвии 18 тонн атлантического замороженного лосося, произведенного в Норвегии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля установлено нарушение указания Россельхознадзора, выразившееся в отсутствии предварительного уведомления государственной ветеринарной службы Латвии о ввозе указанного товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза в адрес компании, зарегистрированной в Казахстане. В частности, в документах отсутствовали сведения о наименовании и адресе компании-импортера.

22 сентября ветслужба Латвии представила необходимые документы, и ввоз товара был разрешен. Товар направлен в пункт назначения.