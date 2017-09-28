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Экономика

18 тонн норвежского лосося задержаны на границе в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района было приостановлено движение транспортного средства,  перемещавшего в Казахстан из  Латвии 18 тонн атлантического замороженного лосося, произведенного в Норвегии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля установлено нарушение указания Россельхознадзора, выразившееся в отсутствии предварительного уведомления государственной ветеринарной службы Латвии о ввозе указанного товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза в адрес компании, зарегистрированной в Казахстане. В частности, в документах отсутствовали сведения о наименовании и адресе компании-импортера.

22 сентября ветслужба Латвии представила необходимые документы, и ввоз товара был разрешен. Товар направлен в пункт назначения.

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