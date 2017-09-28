Заявки на конкурс «Маленький чемпион» принимает «Комсомольская правда - Псков»

11:03, 28 сентября 2017, ПАИ

29 октября в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» состоится соревнование малышей «Маленький чемпион». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе редакции «Комсомольская правда - Псков». Начало регистрации в 10:00, забеги стартуют на полчаса позже.

В этом году запланировано 14 забегов, в каждом из которых на дорожки выйдут по шесть малышей. После заключительного забега организаторы объявят имя абсолютного чемпиона. Этот титул получит кроха, который быстрее всех преодолел десятиметровую дорожку.

На площадке проходят не только спортивные состязания маленьких детей. «Комсомолка» с друзьями проводит и другие конкурсы, за которые можно получить памятные призы. Обычно семьи стараются подчеркнуть свое единство и выбирают костюмы в похожем стиле. Другие участники рисуют плакаты в честь детей, придумывают кричалки и стараются вселить в кроху дух чемпиона. Специально для таких семей состоятся два конкурса - газет и командного стиля. После мероприятия состоится виртуальный модный показ, в котором поучаствуют самые яркие малыши. Точку в празднике поставит конкурс «Модный чемпион».

Родителям, которые хотят увидеть свое чадо на дорожке, необходимо купить свежий номер еженедельника «Комсомольская правда - Псков», найти и вырезать из него купон участника. Заполнить его и принести в редакцию. Там вас попросят оплатить оргвзнос - 300 рублей - и занесут в список.

Купон станет, своего рода, «паспортом» - там будет вся необходимая для организаторов информация, поэтому его следует заполнять аккуратно. Фамилии и имена следует указывать печатными буквами. Еще один важный момент: если у вашего малыша необычная и редкая фамилия, то не забудьте поставить ударение, чтобы ведущий мог правильно прочесть ее с первого раза.

Заполненные купоны нужно отправить в редакцию. Сделать это можно двумя способами: лично и по почте. Идти необходимо в кабинет 27 на третьем этаже дома № 21/33 на улице Пароменской. В случае если вам не хочется покидать стены дома, просто сфотографируйте или отсканируйте купон и отправьте его на почту info@pskovkp.ru. В теме письма обязательно укажите «Маленький чемпион_фамилия малыша». В ответ вы получите реквизиты, по которым нужно будет перечислить взнос. «Обратите внимание, что деньги на счет придут в течение суток, поэтому не нужно паниковать, если вы не увидите себя в списке присоединившихся участников того дня, когда вы отправили купон», - предупреждают в издании.

Прежде чем заполнять купон, внимательно прочитайте положение о конкурсе.