Ход ремонта дворовых территорий в Пскове проконтролировали Активисты ОНФ

12:26, 28 сентября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области проконтролировали ход ремонта дворовых территорий в Пскове, включенных в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» на текущий год. Общественники провели рейд, в ходе которого оценили ситуацию в 13 дворах областного центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Одна из главных целей выезда – оценить текущее состояние работ по благоустройству в 2017 году. Мы побывали на всех 13 объектах в Пскове, запланированных к ремонту в текущем году в рамках программ благоустройства. Мы убедились, что ремонтные работы проводятся по четырем адресам. В их числе двор многоквартирных домов по улице Розы Люксембург, 23, и улице Киселева, 18. Мы увидели, что там активно проводятся ремонтные работы, снят верхний слой старого асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров вдоль домов, подготовлены места для установки бортового камня, завезен щебень и бордюрные плиты, произведена выкорчевка деревьев. В этом дворе мы увидели строительную технику и рабочих. На дворовой территории по улице Коммунальной, 42, мы зафиксировали подготовленные места для установки бордюрного камня и завезенные бордюрные плиты. Работы ведутся и на улице Яна Райниса. На остальных девяти объектах работы не начаты», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Дворы многоквартирных домов по 13 адресам в Пскове должны быть благоустроены до 31 октября в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы должны быть проведены на дворовых территориях по адресам: улицы Энтузиастов, 9, Леона Поземского, 83, 85, 87, 89, Генерала Маргелова, 11, Киселева, 18, Розы Люксембург, 23, Коммунальной, 42, Конной, 5, Народной, 39, Яна Райниса, 82, в переулке Машиниста, 9. В планах работ обозначены ремонт дворовых проездов, тротуаров, замена бортовых камней, по отдельным адресам – оборудование парковок, искусственных дорожных неровностей, установка урн, скамеек, снос и выкорчевка деревьев. Кроме того, на улице Энтузиастов появятся игровой городок с широкой горкой, качелями, каруселью, спортивный комплекс для воркаута и песочный дворик.

Эксперты ОНФ отметили, что темпы производства работ крайне низкие и проводятся силами единственного подрядчика, что может привести к значительным задержкам реализации проекта. «К концу сентября работы по дворовым территориям затронули менее 25% от запланированного. Это крайне низкая эффективность. Есть опасения, что затягивание сроков может привести к низкому качеству работ из-за наступления дождливого сезона», – констатировал Турчин.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан до 2022 года. На его реализацию в Пскове в этом году выделено около 40 млн рублей. Активисты Народного фронта держат на контроле реализацию планов по благоустройству.