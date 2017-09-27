0
18:07
Четыре экипажа с участием псковичей будут стартовать на 18-м этапе Кубка России по ралли
17:18
Олег Мыслевич: Ралли «СUPPER Псков -2017» собрало участников больше, чем гонки в других регионах России
15:04
Губернатор поручил передать строительство великолукского велоцентра местным специалистам
13:48
74 экипажа планируют стартовать на псковском этапе Чемпионата России по ралли
17:41
Всеволод Козловский опубликовал график строительства дворового катка в Великих Луках
09:28
Тренер60 #1: Леонид Автомов, хоккей (ВИДЕО)
12:51
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
Еще новости
Спорт

В Псковской области не было смертей во время проведения официальных спортивных мероприятий

В Псковской области не зарегистрировано смертей во время проведения официальных спортивных мероприятий. Об этом сообщила заместитель начальника отдела по учебно-спортивной работе Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Наталья Зеленкова на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Зеленкова отметила, что в Псковской области ежегодно проводится свыше 300 спортивных мероприятий, на которых в обязательном порядке присутствуют медики, в частности, работники Скорой помощи или фельдшер, в зависимости от вида спорта.

Мандантная комиссия проводит допуск на соревнования, добавила Наталья Зеленкова. Каждый участник предоставляет справку о допуске к соревнованиям, а дети до 18, не получившие справку от врача либо от педиатра, не допускаются. «Пока инцидентов с детьми не было», - заметила спикер.

Однако, добавила она, некоторые организаторы проводят мероприятия без аккредитации. «Да, это здорово. Когда учредитель приходит к нам в комитет, мы говорим ему, что именно он будет нести ответственность за проведение. Мы стараемся следовать закону», - заявила Наталья Зеленкова. Она подчеркнула, что в детских спортшколах все проходят медицинское освидетельствование, посещают педиатра раз в год. Также допуск врача необходим при участии в спортивных мероприятиях высокого уровня. «На первом этапе освидетельствования, конечно, выявляется много детей с патологией, и дальше они направляются к специалистам», - сообщила Наталья Зеленкова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Четыре экипажа с участием псковичей будут стартовать на 18-м этапе Кубка России по ралли
27 сентября 2017
Четыре экипажа с участием псковичей будут стартовать на 18-м этапе Кубка России по ралли
Олег Мыслевич: Ралли «СUPPER Псков -2017» собрало участников больше, чем гонки в других регионах России
26 сентября 2017
Олег Мыслевич: Ралли «СUPPER Псков -2017» собрало участников больше, чем гонки в других регионах России
Губернатор поручил передать строительство великолукского велоцентра местным специалистам
25 сентября 2017
Губернатор поручил передать строительство великолукского велоцентра местным специалистам 3
74 экипажа планируют стартовать на псковском этапе Чемпионата России по ралли
24 сентября 2017
74 экипажа планируют стартовать на псковском этапе Чемпионата России по ралли
Всеволод Козловский опубликовал график строительства дворового катка в Великих Луках
22 сентября 2017
Всеволод Козловский опубликовал график строительства дворового катка в Великих Луках 1
Тренер60 #1: Леонид Автомов, хоккей (ВИДЕО)
22 сентября 2017
Тренер60 #1: Леонид Автомов, хоккей (ВИДЕО)
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
20 сентября 2017
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
20 экипажей уже подали заявки на участие в ралли «Cupper Псков-2017»
19 сентября 2017
20 экипажей уже подали заявки на участие в ралли «Cupper Псков-2017»

Идет загрузка...