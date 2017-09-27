В Псковской области не было смертей во время проведения официальных спортивных мероприятий

11:24, 28 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области не зарегистрировано смертей во время проведения официальных спортивных мероприятий. Об этом сообщила заместитель начальника отдела по учебно-спортивной работе Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Наталья Зеленкова на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Зеленкова отметила, что в Псковской области ежегодно проводится свыше 300 спортивных мероприятий, на которых в обязательном порядке присутствуют медики, в частности, работники Скорой помощи или фельдшер, в зависимости от вида спорта.

Мандантная комиссия проводит допуск на соревнования, добавила Наталья Зеленкова. Каждый участник предоставляет справку о допуске к соревнованиям, а дети до 18, не получившие справку от врача либо от педиатра, не допускаются. «Пока инцидентов с детьми не было», - заметила спикер.

Однако, добавила она, некоторые организаторы проводят мероприятия без аккредитации. «Да, это здорово. Когда учредитель приходит к нам в комитет, мы говорим ему, что именно он будет нести ответственность за проведение. Мы стараемся следовать закону», - заявила Наталья Зеленкова. Она подчеркнула, что в детских спортшколах все проходят медицинское освидетельствование, посещают педиатра раз в год. Также допуск врача необходим при участии в спортивных мероприятиях высокого уровня. «На первом этапе освидетельствования, конечно, выявляется много детей с патологией, и дальше они направляются к специалистам», - сообщила Наталья Зеленкова.