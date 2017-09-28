«Главная по садикам» станет гостем ПАИ-live в 15:00

11:30, 28 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 28 сентября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет консультант Государственного управления образования Псковской области, курирующий все детские сады региона Ольга Шрайнер.

Накануне в Пскове отметили День работников дошкольного образования. Насколько сложно сейчас определить ребенка в детский сад, как решается «проблема старения» педагогического состава, каков уровень подготовки молодых педагогов, развития частных детских садов, каковы зарплаты воспитателей и «добровольная» родительская плата в «фонд сада» - об этом и многом другом пойдёт речь в сегодняшнем интервью.

Свои вопросы Ольге Шрайнер до и во время трансляции можно оставить на странице ПАИ-live.