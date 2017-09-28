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Общество

74 псковича-долгожителя получат поздравления от президента в сентябре

В сентябре 74 долгожителя из 21 района Псковской области отметили 90-летние и 95-летние юбилеи. Все они получат персональные поздравления от президента России Владимира Путина, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

По информации отдела социальных выплат отделения,  90-летний юбилей отметили 65 пенсионеров из 21 района. 95 лет исполнилось 9 жителям региона, проживающим в Великолукском, Куньинском, Опочецком и Красногородском районах. Большинство среди сентябрьских юбиляров составляют женщины – их 63.

Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области ежемесячно проводят сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».

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