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Ружья и патроны изъяты у жителя Плюсского района

Сотрудники отделения полиции по Плюсскому району в рамках операции «Арсенал» обнаружили и изъяли у местного жителя оружие и патроны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 сентября в деревне Заянье в надворных постройках у одного из домов были обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся двуствольное и одноствольное охотничьи ружья, самодельное ружье, винтовка времен войны, а также фрагменты оружия и патроны различного калибра.

В настоящее время назначена баллистическая экспертиза изъятого оружия и боеприпасов, по результатам которой будет решаться  вопрос о возбуждении  по данному факту уголовного дела.

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