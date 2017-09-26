Ружья и патроны изъяты у жителя Плюсского района

12:11, 28 сентября 2017, ПАИ

Сотрудники отделения полиции по Плюсскому району в рамках операции «Арсенал» обнаружили и изъяли у местного жителя оружие и патроны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 сентября в деревне Заянье в надворных постройках у одного из домов были обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся двуствольное и одноствольное охотничьи ружья, самодельное ружье, винтовка времен войны, а также фрагменты оружия и патроны различного калибра.

В настоящее время назначена баллистическая экспертиза изъятого оружия и боеприпасов, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.