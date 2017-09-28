25 лет исполнилось МАПП Куничина Гора

11:20, 28 сентября 2017, ПАИ

Многостороннему автомобильному пункту пропуска Куничина Гора Псковской таможни исполнилось 25 лет. Он был создан приказом ГТК РФ от 28 сентября 1992 года на российско-эстонской границе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

В 1993 году Правительство России приняло решение о капитальном строительстве многостороннего автомобильного пункта пропуска. В декабре 1994 года современный на ту пору пункт пропуска был введен в эксплуатацию. На его открытии присутствовал первый президент РФ Борис Ельцин.

С конца 1994 года псковские таможенники несут свою службу на обустроенном пункте пропуска.

Среди пограничных таможенных постов Псковской таможни таможенный пост МАПП Куничина Гора является самым «малочисленным» по штатной численности, но не по количеству пересекающих таможенную границу физических лиц и легкового транспорта. Должностным лицам таможенного поста на протяжении многих лет доверяют апробацию и внедрение новых таможенных технологий. «По количеству экспериментов и проектов, успешно осваиваемых на таможенном посту, с МАПП Куничина Гора может сравниться далеко не каждый пограничный таможенный пост нашей страны», - отметили в пресс-службе.

Сегодня организация работы таможенного поста МАПП Куничина Гора основана на методике работы, применяемой в таможенных органах Финляндии, согласно которой за счет оптимального распределения должностных лиц рабочей смены, с учетом пиковых нагрузок по грузовому и пассажирскому направлениям, организована беспрерывная работа таможенного органа и исключены перерывы в совершении таможенных операций и осуществлении таможенного контроля.

С 25 сентября 2012 года на таможенном посту МАПП Куничина Гора успешно реализуется проект по упрощенному порядку перемещения транспортных средств международной перевозки. Перемещение «автовозов» до СВХ ООО «Миком» осуществляется под таможенным наблюдением по выделенному транспортному коридору с использованием автоматизированной электронной системы слежения, фиксирующей регистрационные номера транспортных средств. Данный проект в совокупности с активным внедрением электронного декларирования процедуры таможенного транзита позволяет существенно увеличить пропускную способность таможенного поста и сократить время простоя автотранспортных средств в пункте пропуска.

Неоднократно по итогам служебной деятельности коллектив таможенного поста признавался лучшим в номинации «Лучший таможенный коллектив таможенного поста в автомобильном пункте пропуска» среди таможенных постов Северо-Западного таможенного управления.

В юбилейный день руководство Псковской таможни поздравило всех должностных лиц поста и пожелало коллективу «не сдавать завоеванных позиций, множить успехи, в дальнейшем также эффективно справляться с непростыми задачами, стоящими перед каждым должностным лицом таможенного поста, и всегда помнить о том, что впечатление о стране пребывания у путешественников начинает складываться с пересечения границы».