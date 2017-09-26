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Александр Козловский: Хочется верить, что все депутаты будут принимать ответственные решения

На сессии Псковского областного Собрания 28 сентября депутат Государственной думы от Псковской  области Александр Козловский поздравил коллег с окончанием избирательного цикла, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Для нас нет разницы, какая партия победила, у нас одна партия - Псковская область. Конечно, «Единая Россия» получила большую часть голосов избирателей, это доверие накладывает огромную ответственность. Хочется верить, что все депутаты, вне зависимости от партийной принадлежности, будут принимать ответственные решение, которые будут содействовать развитию региона», - отметил депутат.

Со своей стороны Александр Козловский обязался использовать все возможности Государственной думы для поддержки значимых для населения депутатских инициатив. «У нас впереди большая работа, в частности, в марте нас ожидают самые значимые выборы - выборы президента. Думаю, нам просто нужно продолжить следовать стратегии развития региона. Поддерживать и развивать  соцсферу, укреплять инфраструктуру, заниматься наполнением бюджета, а для этого содействовать развитию малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, фермерских хозяйств, используя все имеющиеся нормотворческие и законодательные инструменты», - подытожил Александр Козловский.

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