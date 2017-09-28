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Общество

Белорусские десантники прибыли на учения в Псковскую область

28 сентября военнослужащие Воздушно-десантных войск России провели торжественную встречу прибывшего подразделения сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии на железнодорожной станции «Владимирский лагерь» в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Прибывшие десантники будут участвовать в совместном российско-белорусском тактическом учении, в ходе которого военнослужащие будут взаимодействовать, проводя разведку, а также наступательные, маневренные и оборонительные действия. В период проведения учения привлекаемые подразделения будут использовать только штатные средства связи, разведки, комплексы вооружения, специальную технику, находящуюся на вооружении.

Размещение подразделений, принимающих участие в совместном российско-белорусском тактическом учении, будет осуществляться в полевых условиях в автономных полевых лагерях на полигоне «Струги Красные».

Основная фаза учений с практическими действиями подразделений ВДВ России и ССО Белорусссии будет проходить в период с 9 по 11 октября на территории военных полигонов и аэродромов, расположенных в Псковской области.

В совместных тактических учениях будут задействованы около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники от обоих государств.

Совместное российско-белорусское тактическое учение будет проходить в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Беларусь.

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