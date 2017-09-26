Лидеры оппозиционных фракций ПОС прокомментировали итоги муниципальных выборов

11:51, 28 сентября 2017, ПАИ

Лидеры фракций оппозиционных партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов, в рамках традиционных выступлений перед началом сессии прокомментировали итоги муниципальных выборов, состоявшихся в Псковской области 10 сентября. Об это корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 12-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 сентября.

Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг отметил, что в рамках данной кампании в ряде муниципалитетов досрочное голосование «существенно превысило свои естественные размеры», которые, по его данным, должны составлять не более 3%. «Как органы сформированы, так они и будут работать», - заявил парламентарий и заявил, что партия направила письмо председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой с предложением внести изменения в федеральное законодательство, чтобы «исключить возможность злоупотреблений» таким инструментом, как досрочное голосование.

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков заявил, что минувшая кампания «была самой грязной на моей памяти». Он выразил надежду, что это не скажется на деятельности регионального парламента. «Давайте не превращать работу в фарс», - заявил жириновец.

Руководитель регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак заявил, что партия «безоговорочно признает результаты выборов». «Но то, что происходило при выборах главы города [Пскова] – это мы не признаем. И мы обязательно обратимся в суд и прокуратуру», - добавил он. Напомним, что Олег Брячак принял участие в выборах главы Пскова и получил 8 голосов. Победу одержал представитель «Единой России» Иван Цецерский, набравший 16 депутатских голосов.

«Я принял решение сложить мандат депутата Псковского областного Собрания, чтобы быть максимально полезным своим избирателям», - добавил он. «Сегодня количество оппозиционных депутатов в гордуме позволяет работать более эффективно, чем в областном Собрании», - пояснил Олег Брячак. Он также сообщил, что необходимость покинуть Собрание вызывает у него «грустные чувства». «Вы достойные люди, но у вас не все получается», - обратился он к коллегам.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, в отличие от коллег, посвятил свое выступление экономике. Назвав ситуацию в социально-экономическом развитии региона «геноцидом русских» он призвал коллег по региональному парламенту при принятии решений «руководствоваться интересами населения».