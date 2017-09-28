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Общество

Георгий Пономарёв: Фитнес — это не спорт

«Основная наша задача – сподвигать человека к занятиям. Надо стимулировать занятия фитнесом и спортом», - заявил гендиректор сети «С-Фитнес» Георгий Пономарев на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 28 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, фитнес, в том виде, в котором он существует сейчас, – это не спорт. Георгий Пономарев пояснил, что фитнес относится больше к физкультуре и «зарядке своего тела», и способствует занятию спортом.

«Некоторые люди, ссылаясь на вред здоровью от фитнеса, им не занимаются», - добавил гендиректор сети фитнес-клубов. Он подчеркнул, что некоторые люди оправдывают свой отказ от похода в спортклуб тем, что не прошли медицинское обследование.

В свою очередь, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе детской областной больницы Елена Пугачева отметила, что после нагрузок в фитнес-клубе необходим восстановительный процесс для организма: «С моей точки зрения человек после адекватной физической нагрузки не должен лежать потом на диване приходя в себя. Фитнес-нагрузка должна приносить удовольствие, мы должны выходит из зала бодрыми, добрыми и думать, что я вот завтра приду опять и получу этот же заряд бодрости».

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