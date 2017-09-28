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Общество

Макарченко: План капремонта домов в Псковской области до конца года рассчитываем выполнить на 70-80%

К концу года сводный план капремонта многоквартирных домов в Псковской области на 2016 и 2017 годы предполагается выполнить на 70-80%. Об этом заявил директор Регионального оператора - Фонда капремонта Сергей Макарченко, который выступил с докладом о ходе капитального ремонта многоквартирных домов в регионе в рамках «парламентского часа» на 12-й сессии Псковского областного Собрания 28 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего, по данным Росстата, в Псковской области насчитывается 19 тысяч 214 домов, из них 302 аварийных дома уже расселены, а 300 признаны ветхими, в связи с чем не входят в программу капремонта.

Сергей Макарченко рассказал, что в краткосрочный сводный план капремонта на 2016 год вошли 232 дома, в которых необходимо было провести работы на сумму 732 млн рублей. Были заключены 119 договоров на проведение работ на 453 млн рублей. По состоянию на 25 сентября отремонтированы 102 фасада, 75 крыш, 23 подвальных помещения, 4 системы теплоснабжения, 10 систем холодного водоснабжения, 7 систем водоотведения

В план на 2017 год вошли 278 домов, предполагаемая стоимость ремонта которых - более 887 млн рублей. Срок исполнения плана – декабрь. Сергей Макарченко сообщил, что по состоянию на 25 сентября заключены 79 договоров на 282 млн рублей. К 25 сентября проведены 188 работ на сумму 89 млн 350 тыс. рублей, в частности, отремонтированы 53 крыши и 25 фасадов.

По состоянию на 1 сентября процент собираемости взносов на капремонт в Псковской области достиг 74,17%, наилучшие показатели имеют Новосокольнический, Бежаницкий, Порховский, Дновский и Локнянский районы, наихудшие - в Себежском и Гдовском. Вынесены судебные приказы о взыскании задолженности в размере 14, 9 млн рублей.

Среди проблем Серей Макарченко назвал доставку квитанций собственникам, от которой отказываются управляющие компании. Кроме того, он отметил недостаток средств Фонда капремонта для проведения работ при нынешней собираемости взносов в сумме более 14 млрд рублей. По его словам, эта сумма будет необходима для выполнения региональной программы в течение трёх лет. Еще одна проблема - финансирование расходов регионального оператора и просроченной кредиторской задолженности в размере 4 млн рублей. «Происходит дикое недофинансирование», - отметил директор фонда и заявил, что средств не хватает даже на заработную плату сотрудникам.

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