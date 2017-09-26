Пскович украл камеру видеонаблюдения из школьного гардероба
Пскович украл камеру видеонаблюдения из школьного гардероба. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского отдела Росгвардии.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из учебного заведения на улице Леона Поземского поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего жителя Псковского района, который похитил из гардероба камеру видеонаблюдения.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.