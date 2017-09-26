Сегодня на улице Пушкина в Пскове пройдёт мини-концерт джазовой музыки

13:04, 28 сентября 2017, ПАИ

28 сентября 18:30 на пешеходной части улицы Пушкина состоится получасовой мини-концерт джазовой музыки. Вход будет свободным для всех желающих. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт состоится в преддверии XIII музыкального фестиваля Crescendo. Напомним, что музыкальный фестиваль Crescendo проводится в городах России 13-й год подряд. Его арт-директором и участником является пианист-виртуоз, народный артист России, лауреат Государственной премии Денис Мацуев.

В этом году музыкальный фестиваль будет проходить в БКЗ Псковской областной филармонии два дня - 5 и 6 октября. Билеты можно купить здесь.