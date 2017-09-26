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Депутаты Псковского облсобрания поздравили нового коллегу Андрея Корнева

Вопрос о регистрации депутата Псковского областного Собрания по избирательному округу № 8 Андрея Корнева рассмотрен на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Избирательной комиссии области Николай Цветков поблагодарил представителей политических партий и фракций ПОС за активное участие в прошедшей избирательной кампании. Он констатировал, что выборы на территории региона состоялись, в том числе и по одномандатному округу № 8, где наибольшее число голосов получил кандидат от «Единой России» Андрей Корнев. Принято постановление о его регистрации и выдаче удостоверения депутата.

Спикер облсобрания Александр Котов поздравил нового коллегу и пожелал ему конструктивной работы на благо Псковской области в составе законодательного органа.

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