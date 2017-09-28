Макарченко: Раз я вещаю с трибуны, а не со скамьи подсудимых, качество капремонта у нас достойное

12:35, 28 сентября 2017, ПАИ

«Поскольку я вещаю с трибуны, а не со скамьи подсудимых, то, полагаю, качество у нас достойное», - заявил руководитель регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 12-й сессии Псковского областного Собрания, на которой в рамках «парламентского часа» рассматривался вопрос «О ходе капитального ремонта в Псковской области». Поводом для высказывания чиновника стал вопрос депутата Всеволода Козловского, который подверг критике качество капремонта в Великих Луках. Сергей Макарченко подчеркнул, что работу фонда регулярно проверяют соответствующие органы.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, который был инициатором рассмотрения данной темы на «парламентском часе», спросил, ведется ли в регионе работа по замене лифтов. «Мы спускаем прогноз муниципалитету, сколько планируем собрать на его территории средств, а муниципалитет указывает виды работ. Мы исходим из того, что они лучше знают свой жилой фонд», - пояснил Сергей Макарченко. По его словам, есть программа по замене лифтов и банк, рекомендованный Минстроем, у которого можно взять кредит на данные цели, но «если мы возьмем кредит, то следующие три года не будем делать ничего, а только отдавать кредит».

Единоросс Андрей Корнев спросил, почему региональный Фонд не выставляет счета собственникам нежилых помещений. «Никто не расписал, где региональному оператору взять базу. Она бралась всеми правдами и неправдами, и незаконными тоже. Она постепенно набивается. Там где мы знаем, кто собственник, мы выставляем счета юрлицам», - пояснил директор фонда.

Отвечая на вопрос единоросса Алексея Севастьянова, хватает ли региональному фонду штата, Сергей Макарченко сообщил, что в отделе капремонта работают 12 человек, из них инженеров – 8. В результате, по его словам, на каждого специалиста приходится по 30 объектов в год вместо 5-6. «Я уже хочу окна заколотить, чтобы не вышли в окно из-за переизбытка работы», - заявил он. «Но с 2019 года надеюсь будет легче – многие дома переходят на спецсчета», - добавил Сергей Макарченко.

Лидер регионального отделения ЛДПР Антон Минаков уточнил, какова собираемость взносов за капремонт в регионе. Сергей Макарченко ответил, что она составляет 74%. «Это ниже среднего. Но это связано прежде всего с доставкой квитанций. В Новгородской области квитанции доставляются почтой, и собираемость там более 84%», - рассказал он.

«Программа начинает буксовать. Такими темпами мы будем около ста лет ремонтировать, не то что старые – новые дома развалятся. Надо что-то делать: через пару лет фонд признают банкротом и мы останемся у разбитого корыта», - резюмировал инициатор обсуждения вопроса Петр Алексеенко.

В итоге депутаты приняли доклад Сергея Макарченко к сведению.