Уроки по безопасности дорожного движения провели для первоклассников псковского лицея №15 активисты ОНФ

16:22, 28 сентября 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках акции ОНФ «Дорога в школу» провели в гуманитарном лицее №15 Пскова уроки по безопасности дорожного движения для первоклассников. В акции приняли участие представители управления ГИБДД по региону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Первоклассникам напомнили основные Правила дорожного движения.

Дети отвечали на вопросы: где нужно переходить улицу, что означают разные сигналы светофора, как переходить улицу, катаясь на велосипеде или выходя из автобуса, для чего нужны светоотражающие элементы на школьных рюкзаках и верхней одежде.

Кроме того, с ребятами пообщались сказочные персонажи, разыграв сценку по заданной теме. В ходе урока общественники передали школьникам световозвращатели.

«Эти аксессуары позволят обезопасить маленьких пешеходов, ведь заметить их в темное время суток водители смогут при ближнем свете фар со 150 метров. Обучать Правилам дорожного движения нужно со школьной скамьи, тогда количество ДТП на дорогах значительно уменьшится. Такие уроки по безопасности дорожного движения в рамках акции ОНФ «Дорога в школу» уже стали традиционными. В начале учебного года общественники напоминают первоклассникам, для которых наступил новый этап жизни, о том, как правильно вести себя на улице. В первый школьный месяц еще многих детей в школу приводят родители, но через некоторое время им придется самостоятельно принимать решения на улице. Поэтому наша задача – приучать детей к правильному поведению на дорогах», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Активисты ОНФ намерены продолжить проведение профилактических занятий со школьниками на предмет безопасности дорожного движения.