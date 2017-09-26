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Политика

Олег Брячак перестал быть депутатом Псковского облсобрания

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак перестал быть депутатом Псковского областного Собрания. За досрочное прекращение его полномочий парламентарии проголосовали на сессии 28 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заявление о сложении мандата Олег Брячак подал по собственному желанию в связи с избранием депутатом Псковской городской Думы шестого созыва. Его полномочия в облсобрании прекращены с 14 сентября, то есть с даты подачи заявления, пояснил спикер регионального парламента Александр Котов.

«Олег Михайлович, хочу вас поблагодарить за совместную работу на протяжении ряда лет в нашем законодательном органе и пожелать успешной работы в городской Думе на благо Пскова и его жителей», - сказал Александр Котов.

В свою очередь Олег Брячак поблагодарил бывших коллег за конструктивную работу и заявил, что многому научился в Собрании. «Желаю вам и дальше плодотворной работы. И я тоже потихоньку пошёл работать», - заключил он.

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