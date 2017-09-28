0
13:29
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
12:55
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
12:50
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области
12:09
Макарченко: План капремонта домов в Псковской области до конца года рассчитываем выполнить на 70-80%
11:30
«Главная по садикам» станет гостем ПАИ-live в 15:00
11:03
Заявки на конкурс «Маленький чемпион» принимает «Комсомольская правда - Псков»
10:39
До конца голосования за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017» осталось чуть более суток
Еще новости
Общество

Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили законопроект, регулирующий порядок предоставления сведений о доходах гражданами, претендующими либо уже занимающими муниципальные должности. Об этом с сессии 28 сентября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» отражает новые нормы федерального законодательства в сфере противодействия коррупции. В соответствии с их требованиями граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны предоставить высшему должностному лицу субъекта РФ сведения об имуществе, доходах и расходах, как собственных, так и членов своей семьи.

Документом предусмотрено, что обязанность по проверке полноты и достоверности этих сведений возлагается на главу региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
28 сентября 2017
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
28 сентября 2017
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области
28 сентября 2017
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области
Макарченко: План капремонта домов в Псковской области до конца года рассчитываем выполнить на 70-80%
28 сентября 2017
Макарченко: План капремонта домов в Псковской области до конца года рассчитываем выполнить на 70-80% 5
«Главная по садикам» станет гостем ПАИ-live в 15:00
28 сентября 2017
«Главная по садикам» станет гостем ПАИ-live в 15:00 1
Заявки на конкурс «Маленький чемпион» принимает «Комсомольская правда - Псков»
28 сентября 2017
Заявки на конкурс «Маленький чемпион» принимает «Комсомольская правда - Псков»
До конца голосования за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017» осталось чуть более суток
28 сентября 2017
До конца голосования за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017» осталось чуть более суток 1
18 детских площадок отремонтированы в Пскове
28 сентября 2017
18 детских площадок отремонтированы в Пскове 1

Идет загрузка...