Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области

12:50, 28 сентября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили законопроект, регулирующий порядок предоставления сведений о доходах гражданами, претендующими либо уже занимающими муниципальные должности. Об этом с сессии 28 сентября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» отражает новые нормы федерального законодательства в сфере противодействия коррупции. В соответствии с их требованиями граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны предоставить высшему должностному лицу субъекта РФ сведения об имуществе, доходах и расходах, как собственных, так и членов своей семьи.

Документом предусмотрено, что обязанность по проверке полноты и достоверности этих сведений возлагается на главу региона.