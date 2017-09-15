МТЗ-82. Надежность простой конструкции

12:48, 28 сентября 2017, ПАИ

Сорок три года назад, когда еще выпускались трактора МТЗ-52 и начали производиться МТЗ-80, специалисты стали искать варианты модернизации этих тракторов. Так и появилась модель, что получила свое название МТЗ-82. В целом, данная модель оказалась намного удачнее своих предшественников, а полноприводная система позволила создать несколько более экономичную модель, тем более, что полноприводный вариант позволил это сделать за счет более удобного распределения усилия на переднюю и заднюю оси. Да, на первый взгляд, данный трактор можно было бы назвать компиляцией всего самого лучшего, но специалисты просто пересмотрели весь трактор… Да, тогда же стало понятно, что проще переделать весь трактор и создать каждый блок заново, чем попытаться модернизировать что-то одно, оставляя другу часть немодернизированной.

Да, растущие требования потребителей привели к тому, что обновленная модель стала наиболее пригодной к тем ожиданиям потребителей как в сельском хозяйстве, так и у строительной отрасли, а также представителей коммунальных служб. После того, как на него установили мощный двигатель, он стал еще более мощным и быстрым, благодаря чему, многие предприятия коммунхоза искали возможности, чтобы купить МТЗ 82 с коммунальным оборудованием. Тогда многими такое симбиотическое поведение тракторов и снегоуборочной, подметающей техники для многих стало откровением, а вскоре – мы перестали удивляться тому, что трактор может и копать траншеи и ямы, валить деревья, корчевать пни, убирать снег и подметать улицу… Кое-где еще такой трактор может работать с ямобурами, тем более, что иногда намного удобнее будет пробурить неглубокую скважину под столб при помощи навесного оборудования и потом отправить трактор в мастерскую для «переодевания» и превращения его в минигрузовик, способный привезти эти столбы к месту проведения работ. Трактора Минского Тракторного Завода МТЗ 320, 82, 1221 и другие популярные модели в настоящее время не наших дорогах такие же привычные модели техники, как и автомобили, автобусы и грузовики.

Параллельно с этим, стоит признать, что сейчас, в связи с появлением на рынке тракторов китайских и иных зарубежных производителей, продажа тракторов МТЗ 320 в Москве несколько сократилась. Это, безусловно, печально для производителей из МТЗ, но это также заставляет представителей этого предприятия модернизировать то, что у них есть и пытаться произвести нечто новое. Пока это им удается, можно сказать, что проблем у производителей из Белоруссии особых нет, правда, большое количество нераспроданных тракторов пока еще заполоняют склады предприятия.