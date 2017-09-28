Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе

13:29, 28 сентября 2017, ПАИ

Митрофорный (митра – награда Церкви) протоиерей Александр Михайлов истинный скобарь: родом из островской деревни, а в деревенской порховской церкви свт. Николая села Верхний Мост прослужил почти всю жизнь. Жизнь у отца протоиерея большая, на днях исполняется батюшке 90 лет. Нынче немало пожилых людей доживают до такого возраста: железный народ жил в СССР, ничем его не переломишь ни войнами, ни пулями, ни голодом. Так и отца Александра, который в пацанах был в партизанах и воевал с фашистами, потом отслужил семь лет на флоте, потом Ленинградская семинария, затем далее и везде - деревенский храм, деревенский приход. Так что деревенский батюшка Александр Иванович Михайлов не только самый старый священник Псковской епархии, но и ветеран войны, её участник, а таких ныне у нас в стране осталось раз-два и обчёлся. Может, он единственный священник-ветеран.

Батюшка не смотрел телевизор, не сидел за рулём «мерседесов» и других автомобилей, он мало общего имел с этим миром, и только Богу, своей пастве, простому народу он служит всю свою большую жизнь. Отец Александр знает свой народ и любит его. Любовь к людям задача не из простых, любить людей трудно, и, как говорит он сам: «Просил у Бога любви к Нему, Он мне её дал, и я смог любить людей».

Мы разговариваем с батюшкой в канун его юбилея в городской квартире, где он теперь живёт. Как рассказывают, днями в эту квартиру идут верующие люди, нуждающиеся в молитвенной помощи и просто в утешении. Бог даёт отцу Александру дар помогать своей молитвой людям, помогать выкарабкиваться из безнадежных, зачастую смертельных ситуаций. Идут к нему за советом, идут за помощью, когда уже никто помочь не может. Бог поможет. Когда-то в одной из своих проповедей отец Александр сказал очень простые, но точные слова о наших отношениях с Церковью: «Как мы можем сейчас наблюдать в мире миллионы людей даже не хотят смотреть на Церковь, как будто Церковь виновата во всем, что человек творит и что он делает, и как безобразничает».

Отец Александр может говорить только о Боге, только о вере, потому что убеждён: «Смысл жизни человека в Боге, потеряешь Бога, потеряешь себя». О нашем мире он мало знает, не понимает политических игр, не уверена, что знает, как зовут нашего президента. Для него главное - русский народ, как он говорит: «Это моя Родина и моя мать, служил и служу ей более 60 лет». Вот так, в беседе со священником из его скобарского говорка и простодушия мы выбрали для вас главные слова о Боге, и о нас с вами.

О России

Чтобы любить Родину, надо её понять, а если не понимаешь, то помалкивай и не устраивай революций. Вот Ленина, революционера, сделали гениальным, а сколько народу загубил! Я прожил 90 лет и всю жизнь благодарю Бога и Родину, что они не оставили меня. За 45 километров ходил мальчишкой в Остров молиться в церковь, и просил Бога, пока шёл: «Помоги, Господи, любить Тебя, чтобы я любил людей!» И дал мне Бог любовь, не оставил мою просьбу без ответа. Он мне помог понять, что такое Родина. Молодежь прячется от армии, а кто будет Родину защищать? Мать твою? Жену, детей?

Вот за границей веры нет, там потому и живут мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, а наша Православная Церковь, наш православный народ – особенный. Мы найдём ещё себя, и Россия выстоит.

Об антихристе

Давно мне сказал один старый священник, что антихрист придёт с Америки. Я тогда ещё и не знал, где она находится, эта страна. Но стал присматриваться, и теперь вижу, как они качают по всему миру свою денежную правоту.

О добре и зле

Бунтует дух в человеке, и он не знает, что ему делать, не отличает добра от зла. А добро исходит от Бога и только от Него, но человек не понимает этого и думает, что он сам творец добра. А ведь все благодеяния – Божие. Если нам чего-то не хватает в жизни, то не потому, что мир такой, а потому, что есть в нас неправда. Надо её искоренить, и думать не о себе самом, а о других, помогать людям. Кто унижает сам себя – возвысится, а кто возвышает сам себя – унизится – это есть евангельская истина, и никуда от неё не деться.

О Боге и вере

Если любишь мир, то любви к Богу нет, а если хочешь знать Бога - Бог всегда поможет тебе. Познай Бога, человек! Будем искать Бога, и Господь Сам откроется. Человек без Бога всегда прислушивается к себе, только к себе. Без Бога человек – только чрево, и служит своему чреву. С Богом трудно, но надо мириться с Ним – иначе никак. Кто не верует сегодня, завтра будет умирать жалким человеком, никому не нужным. Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе.

Паства батюшки, его духовные чада поздравляют отца Александра с 90-летием, желают ему помощи Божьей и всякого блага!