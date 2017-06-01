Начался ПАИ-live c Ольгой Шрайнер (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

15:00, 28 сентября 2017, ПАИ

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала консультант Государственного управления образования Псковской области, курирующая все детские сады региона Ольга Шрайнер.

Накануне в Пскове отметили День работников дошкольного образования. Насколько сложно сейчас определить ребенка в детский сад, как решается «проблема старения» педагогического состава, каков уровень подготовки молодых педагогов, развития частных детских садов, каковы зарплаты воспитателей и «добровольная» родительская плата в «фонд сада» - об этом и многом другом пойдёт речь в сегодняшнем интервью.

Свои вопросы Ольге Шрайнер до и во время трансляции можно оставить на странице ПАИ-live.