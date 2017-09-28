Пскович попросил губернатора помочь ему попасть в собственный гараж

13:37, 28 сентября 2017, ПАИ

Пскович попросил губернатора помочь ему попасть в собственный гараж. На прием к Андрею Турчаку 28 сентября Владимир Юлин пришел с жалобой на действия должностных лиц Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям и филиала «ФКП Росреестра» по Псковской области. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Юлин рассказал о допущенных нарушениях при принятии решений по уточнению описания местоположения границ и площади земельного участка, расположенного в Пскове в Гдовском переулке, 15.

По его словам, в мае 2016 года Домостроительный комбинат выкупил этот участок и произвёл уточнение границ. «У государства украли более 900 кв метров», - заявил он и сообщил, что сам долгое время работал оценщиком. Теперь пскович хочет добиться, чтобы землю, «украденную у государства», вернули. В этом районе комбинат планирует многоэтажное строительство, заявителя же интересует участок возле его гаража, в который он не может попасть, так как не является владельцем прилегающей территории.

Андрей Турчак отметил, что направит в прокуратуру обращение с просьбой провести проверку и принять процессуальное решение. Также глава региона пообещал, что посодействует тому, чтобы участок, прилегающий к гаражу, был закреплен за заявителем. «Мы вам поможем», - заверил губернатор. Принципиально вопрос будет решен на следующей неделе, потом начнется юридическое оформление. «Все будет хорошо», - добавил Андрей Турчак.