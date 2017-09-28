Дорога будет отремонтирована в деревне Великополье в Куньинском районе

13:58, 28 сентября 2017, ПАИ

Жительница Куньинского района Наталья Кузьмина пожаловалась губернатору Псковской области Андрею Турчаку на бездействие должностных лиц по вопросу ремонта местной автодороги в деревне Великополье. В ходе приёма граждан, который глава региона провёл 28 сентября, женщина рассказала, что с того момента, как Андрей Турчак в прямом эфире «Радио России-Псков» дал поручение отремонтировать дорогу, никаких работ не проводилось, кроме доставки песка, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По мнению заявительницы, песок «отвратительного качества» и она отвезла пробы в лабораторию в Санкт-Петербурге. «Он не из карьера, а из полей. Весь уплывет весной»,- заявила Наталья Кузьмина.

В свою очередь Андрей Турчак заявил, что для ремонта дороги нужно использовать только качественный песок.

Глава Куньинского района Олег Лебедев отметил, что песок, который привезен, будет использован для нижнего слоя дороги. Он также принес извинения Наталье Кузьминой за задержку работ в связи с неблагоприятными погодными условиями и множеством аварийных ситуаций. По его словам, в срочном порядке нужно было решать и другие вопросы по местным автодорогам, на ремонт которых выделены 2 млн. 700 тыс. рублей.

Андрей Турчак поручил заместителю председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Максиму Мартынкевичу проследить за тем, чтобы на данной дороге появился верхний слой из качественного песка, по нормам ГОСТа. «Чтобы в следующий раз, когда вы поедете в ленинградскую лабораторию, нам не было стыдно», - сказал губернатор.

Помимо всего прочего, Андрей Турчак поинтересовался ситуацией с затруднением проезда пожарных и врачей в деревню. Наталья Кузьмина рассказала о случае, когда бригада пожарных не смогла добраться до загоревшегося леса из-за отсутствия адекватного дорожного покрытия.

Губернатор заверил, что в этом году в деревне будут проложены 300 метров автодороги, работы продолжат уже в следующем году. «Вопрос будет решен», - резюмировал он.