Права граждан на заготовку древесины для собственных нужд уточнили в Псковской области

14:35, 28 сентября 2017, ПАИ

Депутаты приняли в двух чтениях законопроект, уточняющий рамки установленного законодательством права граждан на заготовку древесины для собственных нужд в Псковской области. На сессии 28 сентября «за» поправки проголосовал 41 парламентарий, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель председателя госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов пояснил, что действующие нормативы распространяются на граждан без привязки к домовладению или земельному участку. Представленным документом они уточняются с целью рационального использования лесных ресурсов. В новой редакции норматив заготовки гражданами древесины для отопления устанавливается на одно домовладение, а объёмы древесины для строительства и ремонта домов рассчитаны на семью или одиноко проживающего гражданина.

Один раз год для отопления домовладения предусмотрено до 15 куб. м, один раз в 25 лет для строительства жилого дома - до 76 куб. м, на дачном участке – до 20 куб. м.

Депутат Андрей Корнев отметил, что граждане, как показывает практика, закупают дрова у организаций. При этом, по его словам, в последнее время в Великих Луках в два раза выросла цена на колотые дрова. «8 тысяч — машина», - сказал он и спросил, с чем это связано. «Те организации, которые занимаются заготовкой дров, как получают делянки? Фактически, они объясняют, что им не хватает их, поэтому цена растет», - пояснил он. Андрей Горкунов ответил, что лесные участки находятся у таких организаций в аренде, проводятся соответствующие аукционы. В итоге стороны решили обсудить вопрос в рабочем порядке.