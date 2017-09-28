0
18:08
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
17:48
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
16:50
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
16:00
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
14:17
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
13:29
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
12:55
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Еще новости
Общество

Права граждан на заготовку древесины для собственных нужд уточнили в Псковской области

Депутаты приняли в двух чтениях законопроект, уточняющий  рамки установленного законодательством права граждан на заготовку древесины для собственных нужд в Псковской области. На сессии 28 сентября «за» поправки проголосовал 41 парламентарий, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель председателя госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов пояснил, что действующие нормативы распространяются на граждан без привязки к домовладению или земельному участку. Представленным документом они уточняются с целью рационального использования лесных ресурсов. В новой редакции норматив заготовки гражданами древесины для отопления устанавливается на одно домовладение, а объёмы древесины для строительства и ремонта домов рассчитаны на семью или одиноко проживающего гражданина.

Один раз год для отопления домовладения предусмотрено до 15 куб. м, один раз в 25 лет для строительства жилого дома - до 76 куб. м, на дачном участке – до 20 куб. м.

Депутат Андрей Корнев отметил, что граждане, как показывает практика, закупают дрова у организаций. При этом, по его словам, в последнее время в Великих Луках в два раза выросла цена на колотые дрова. «8 тысяч — машина», - сказал он и спросил, с чем это связано. «Те организации, которые занимаются заготовкой дров, как получают делянки? Фактически, они объясняют, что им не хватает их, поэтому цена растет», - пояснил он. Андрей Горкунов ответил, что лесные участки находятся у таких организаций в аренде, проводятся соответствующие аукционы. В итоге стороны решили обсудить вопрос в рабочем порядке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
28 сентября 2017
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
28 сентября 2017
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова 1
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
28 сентября 2017
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
28 сентября 2017
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
28 сентября 2017
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
28 сентября 2017
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе 3
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
28 сентября 2017
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области
28 сентября 2017
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области

Идет загрузка...