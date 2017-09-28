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Общество

Псковичка получила травму в результате резкого торможения автобуса

За прошедшие сутки на территории Псковской области зарегистрированы два ДТП, в которых 2 человека получили различные ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В частности, 27 сентября в 8:10 в Пскове по Октябрьскому проспекту у дома № 35 53-летний водитель автобуса «Мерседес Бенц» произвел резкое торможение в результате которого в салоне автобуса упала 48-летняя пассажирка. Она получила незначительные травмы, водитель был трезв.

Кроме того, в тот же день в 19:20 в Куньинском районе на 2-ом километре автодороги Кресты-Кунья автомобиль «Ауди-80», под управлением 57-летнего водителя столкнулся с грузовиком «Урал», которым управлял 24-летний молодой человек. В результате ДТП водитель «Ауди» был госпитализирован в центральную районную больницу.

Также за прошедшие сутки стражи порядка задержали четырех водителей, находившихся в нетрезвом состоянии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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