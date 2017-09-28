В Псковской области к полномочиям комиссий по делам несовершеннолетних отнесли выявление случаев склонения детей к суициду

14:01, 28 сентября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов внесли изменения в закон Псковской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», включив в перечень их основных задач выявление и пресечение случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 12-й сессии регионального парламента.

Ранее сообщалось, что данная инициатива исходит от федеральных законодателей, по мнению которых это станет дополнительным механизмом противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

О выявленных случаях склонения детей и подростков к суициду комиссии по делам несовершеннолетних должны будут незамедлительно информировать правоохранительные органы.