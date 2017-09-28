Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области

14:17, 28 сентября 2017, ПАИ

Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области. Соответствующий проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии 28 сентября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Действующие нормы регионального законодательства обязывают организаторов митингов и пикетов, проходящих в границах территорий объектов культурного наследия и в границах зон их охраны, независимо от количества участников подавать уведомление о проведении таких публичных мероприятий в администрацию области.

Сложности, как правило, возникают при проведении публичных мероприятий в Пскове, так как значительная часть территории областной столицы отнесена к охраняемым зонам, организаторы публичных мероприятий не всегда могут самостоятельно определить границы объектов культурного наследия и границы зоны их охраны, и ошибочно подаются уведомление о проведении публичного мероприятий не в администрацию региона, а в орган местного самоуправления.

Управление внутренней политики администрации области, выступившее разработчиком законопроекта, предложило исключить из регионального закона «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области» усложняющую норму.

Теперь уведомлять администрацию области о проведении публичных мероприятий необходимо только в трёх случаях: когда они проходят на территории двух и более муниципальных районов или городских округов, когда в митинге, проводимом на территории областной столицы, участвуют более 100 человек, либо более 300 человек – независимо от места проведения публичного мероприятия.