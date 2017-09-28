Дом «ни о чём» будет повторно обследован в Порхове по решению губернатора

14:20, 28 сентября 2017, ПАИ

Жительница Порхова обратилась к губернатору Псковской области Андрею Турчаку за помощью в решении проблемы по признанию ее жилого дома № 60 по улице Старорусской аварийным, подлежащим расселению или требующим проведения капитального ремонта. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, вопрос был рассмотрен сегодня, 28 сентября, на личном приёме главы региона.

Оценку указанного дома проводила межведомственная комиссия и не признала его аварийным. При этом порховичка Галина Самохвалова рассказала, что дома были построены в 1966 году и к 1987 году, когда она приехала туда, уже были «ни о чём». Она уже 30 лет стоит в очереди на жилье. При этом с 2008 года снимает жилье в Санкт-Петербурге, проживает с больным ребенком. Андрей Турчак спросил, не собирается ли она вернуться в Порхов. Женщина ответила, что пока нет.

Губернатор предложил еще раз назначить комиссию, включить в нее независимых экспертов, которые внимательным образом изучат ситуацию, а также представителей района. Саму заявительницу он тоже попросил присутствовать. «Я хочу вам помочь. Нам нужно сделать повторное обследование, нормальный акт этого обследования», - сказал Андрей Турчак и спросил, входит ли этот дом в программу капремонта.

Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов ответил утвердительно и добавил, что ремонт кровли запланирован в 2024 году.

«До 2024-го года он не доживет», - заметил глава региона. Женщина показала ему фотографии, на которых запечатлен провалившийся пол, плохая проводка и так далее. Андрей Турчак отметил, что комиссия должна выехать на объект в максимально короткие сроки. «Если дом не будет признан аварийным — правового основания включать его в список ветхих не будет», - сказал он.

Андрей Агапов обратил внимание, что в доме насчитывается всего 12 квартир, две из них муниципальные, остальные приватизированные, проживают там только 8 человек. Однако Андрей Турчак указал на необходимость сопровождения вопроса: «Либо признают аварийным, либо сроки программы капремонта будут меняться». А после проведения обследования Андрею Агапову нужно будет пригласить на личную встречу заявительницу и выработать алгоритм дальнейших действий. Галину Самохвалову губернатор попросил пообещать вернуться в область.

По его словам, домов, которые не попали в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, в Псковской области еще много, поэтому реализация программы будет продолжена. Турчак также попросил заявительницу пообещать, что она вернется в Псковскую область.