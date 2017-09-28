Законопроект об увеличении возрастного ценза для госслужащих-руководителей приняли депутаты Псковского облсобрания

14:40, 28 сентября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания (ПОС) приняли законопроект об увеличении возрастного ценза для госслужащих-руководителей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 12-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 сентября.

Законопроект предусматривает продление предельного срока нахождения на должности до 70 лет для категории руководителей. Также поправки предполагают пересмотр понятий о профессиональном развитии и дополнительном образовании госслужащих.

Напомним, что ранее члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению одобрили поправки в региональный закон «О государственной гражданской службе Псковской области», которыми предлагается поднять возрастной ценз для государственных служащих категории «руководитель».