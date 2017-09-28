Сергей Перников принял участие в заседании Госкомисии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

15:00, 28 сентября 2017, ПАИ

27 сентября под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В нем приняли участие председатели аналогичных комиссий в субъектах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Псковскую область на встрече представил заместитель губернатора Сергей Перников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе совещания Денис Мантуров подробно остановился на мерах по противодействию незаконному обороту продукции легкой промышленности, которым было уделено особое внимание на совещании у Президента Российской Федерации в конце августа. Кроме того, обсуждались вопросы предупреждения и пресечения нарушений законодательства органами по сертификации и испытательными лабораториями, а также защиты потребителей от недобросовестных предпринимателей.

Большое внимание на совещании уделили мерам по защите потребителей от недобросовестных предпринимателей, в том числе речь шла о законодательных изменениях, касающихся запрета на использование названий, схожих с «гостированными», и ответственности производителя за использование «гостированных» наименований, если продукт выпускается не по ГОСТу.