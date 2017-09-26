Псковские депутаты внесли изменения в порядок подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий
Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в порядок подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории региона, передает с 12-й сессии областного парламента корреспондент Псковского агентства информации.
Представитель прокуратуры Псковской области Сергей Тимофеев пояснил, что суть изменений сводится к приведению областного закона к федеральному законодательству. Теперь депутаты всех уровней смогут подавать уведомления о проведении публичных мероприятий не ранее чем за 10, и не позднее чем за 5 дней до даты самого мероприятия.
Парламентарии большинством голосов поддержали данные изменения.