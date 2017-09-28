Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год

14:46, 28 сентября 2017, ПАИ

Доходная часть бюджета Псковской области на текущий год выросла 855 млн 889 тыс. рублей. Доходы региональной казны на плановый период 2018-го и 2019-го годов увеличены на 150 млн рублей за счёт роста поступлений от акцизов и налогов на доходы физических лиц. Соответствующие поправки были утверждены на сессии Псковского областного Собрания 28 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщила парламентариям заместитель губернатора области — начальник финансового управления Татьяна Баринова сообщила депутатам, что увеличение доходов бюджета, в том числе, происходит за счёт средств европейского гранта на 2 млн 64 тыс. рублей, за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 27 млн 940 тыс. рублей.

Кроме того, регион получил субсидию в 32 млн рублей на строительство лучевого каньона для онкодиспансера, 2 млрд 63 тыс. рублей - на содействие добровольному переселению соотечественников, на 15 млн рублей 295 тыс. рублей — на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса.

Ещё порядка 12 млн рублей составила субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 63 детей-инвалидов, 36 млн рублей — на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 500 тыс. рублей — на единовременные выплаты медицинским работникам, столько же — на ежегодную выплату «Почётным донорам России».

Также, как сообщила Татьяна Баринова, область берёт беспроцентный заём в 589 млн рублей в Госкорпорации «Ростех». Эти средства, пояснила она, необходимы для окончания строительства перинатального центра. Работы, по словам начальника финуправления, нужно оплатить в текущем году. Заём согласован в Министерстве финансов РФ, проект договора находится на согласовании в Ростехе, проинформировала депутатов Татьяна Баринова.