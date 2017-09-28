Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год
Доходная часть бюджета Псковской области на текущий год выросла 855 млн 889 тыс. рублей. Доходы региональной казны на плановый период 2018-го и 2019-го годов увеличены на 150 млн рублей за счёт роста поступлений от акцизов и налогов на доходы физических лиц. Соответствующие поправки были утверждены на сессии Псковского областного Собрания 28 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Как сообщила парламентариям заместитель губернатора области — начальник финансового управления Татьяна Баринова сообщила депутатам, что увеличение доходов бюджета, в том числе, происходит за счёт средств европейского гранта на 2 млн 64 тыс. рублей, за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 27 млн 940 тыс. рублей.
Кроме того, регион получил субсидию в 32 млн рублей на строительство лучевого каньона для онкодиспансера, 2 млрд 63 тыс. рублей - на содействие добровольному переселению соотечественников, на 15 млн рублей 295 тыс. рублей — на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса.
Ещё порядка 12 млн рублей составила субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 63 детей-инвалидов, 36 млн рублей — на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 500 тыс. рублей — на единовременные выплаты медицинским работникам, столько же — на ежегодную выплату «Почётным донорам России».
Также, как сообщила Татьяна Баринова, область берёт беспроцентный заём в 589 млн рублей в Госкорпорации «Ростех». Эти средства, пояснила она, необходимы для окончания строительства перинатального центра. Работы, по словам начальника финуправления, нужно оплатить в текущем году. Заём согласован в Министерстве финансов РФ, проект договора находится на согласовании в Ростехе, проинформировала депутатов Татьяна Баринова.