Глава Рособрнадзора проведет Всероссийскую встречу с родителями 17 октября

16:27, 28 сентября 2017, ПАИ

17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО).

Основной площадкой встречи станет Президентский зал Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». Планируются прямые подключения из регионов.

Вопросы уже принимаются по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru, а также на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте». Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.