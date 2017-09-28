Более 30 заявок поступили на ежегодный конкурс молодых писателей «Чернильница» в Пскове

15:16, 28 сентября 2017, ПАИ

Псковский городской молодежный центр продолжает приём заявок на VII городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Желание принять участие в конкурсе уже изъявили 30 молодых людей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра.

В этом году конкурс посвящен творчеству советского поэта, публициста, детского писателя и журналиста Корнея Чуковского, со дня рождения которого исполнилось 135 лет. Цитатами из его произведений названы четыре номинации авторских стихотворений:

1.​ «В понимании ребенка счастье – это норма бытия» – конкурс стихотворений, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Философская лирика;

2.​ «Быть неоригинальным писателем – это быть мошенником» – стихотворений в стиле экспериментальной поэзии (это может быть белый стих, использование авторских слов, нестандартных строк и так далее);

3.​ «Достань мне луну, хоть надкушенную!» – любовная лирика;

4.​ «В России надо жить долго, тогда что-нибудь получится» – городская лирика (городские лица – портреты, определенные места в городе, жизнь городская в целом и так далее).

Заявки на «Чернильницу-2017» принимаются до 1 октября в Молодежном центре по адресу: улица Максима Горького, 15 или по электронной почте pgmc-pskov@mail.ru. Ознакомиться с положением конкурса и получить образец заявки можно здесь. Финал конкурса состоится 12 октября.

Все произведения войдут в ежегодный сборник молодых авторов.