0
18:08
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
17:48
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
16:50
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
16:00
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
14:17
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
13:29
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
12:55
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Еще новости
Общество

Консультант управления образования: Питание в псковских детсадах разнообразное

Питание в детских садах Псковской области разнообразное, заявила консультант Государственного управления образования Псковской области, курирующая все детские сады региона Ольга Шрайнер в прямом эфире проекта ПАИ-live 28 сентября.

Она отметила, что у всех детей потребности разные, и подчеркнула, что меню во всех детских садах составляется в соответствии с санитарными нормами совместно с Роспотребнадзором. Проводятся плановые и внеплановые проверки. «Но это вопросы индивидуальные, кормят разнообразно, конечно, в этом проблем нет. Я была в некоторых детсадах в области и видела, что еда разная, есть полдник», - добавила Ольга Шрайнер.

Она сообщила, что поступают индивидуальные обращения граждан, которые, в том числе, касаются отопления: «Какие-то угловые комнаты - от ветра, конечно, там чуть более прохладно». По словам консультанта управления образования, в случае, если в детском саду холодно, заведующая пишет заявку. «Группы у нас расположены на 2-м и 3-м этажах. Надеть колготки ребенку и проветрить помещение, чтобы там не скапливались микробы – это основа здорового образа жизни», - заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
28 сентября 2017
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
28 сентября 2017
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова 1
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
28 сентября 2017
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
28 сентября 2017
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
28 сентября 2017
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
28 сентября 2017
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе 3
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
28 сентября 2017
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области
28 сентября 2017
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области

Идет загрузка...