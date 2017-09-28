Консультант управления образования: Питание в псковских детсадах разнообразное

15:54, 28 сентября 2017, ПАИ

Питание в детских садах Псковской области разнообразное, заявила консультант Государственного управления образования Псковской области, курирующая все детские сады региона Ольга Шрайнер в прямом эфире проекта ПАИ-live 28 сентября.

Она отметила, что у всех детей потребности разные, и подчеркнула, что меню во всех детских садах составляется в соответствии с санитарными нормами совместно с Роспотребнадзором. Проводятся плановые и внеплановые проверки. «Но это вопросы индивидуальные, кормят разнообразно, конечно, в этом проблем нет. Я была в некоторых детсадах в области и видела, что еда разная, есть полдник», - добавила Ольга Шрайнер.

Она сообщила, что поступают индивидуальные обращения граждан, которые, в том числе, касаются отопления: «Какие-то угловые комнаты - от ветра, конечно, там чуть более прохладно». По словам консультанта управления образования, в случае, если в детском саду холодно, заведующая пишет заявку. «Группы у нас расположены на 2-м и 3-м этажах. Надеть колготки ребенку и проветрить помещение, чтобы там не скапливались микробы – это основа здорового образа жизни», - заключила она.