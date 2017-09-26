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Псковичка и великолучанин стали жертвами интернет-мошенников

В Пскове и Великих Луках граждане пострадали от действий интернет-мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 27 сентября жительнице областного центра позвонили неизвестные лица и сообщили, что ее банковская карта заблокирована, и для  разблокирования, якобы, нужно уточнить данные карты. После того, как гражданка сообщила соответствующие сведения, с ее карты произошло списание 46 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках 26 сентября горожанину позвонил мужчина, который представился его знакомым и рассказал, что их общий друг очень нуждается в финансовой помощи. Великолучанин перечислил на счет 9 тыс. 500 рублей, а потом решил позвонить своему другу. Выяснилось, что тот с подобного рода просьбами ни к кому не обращался и никаких денег не получал.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В УМВД считают, что злоумышленники сумели взломать аккаунт гражданина. В настоящее время  сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки  в ходе проверки выясняют  все обстоятельства произошедшего.

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