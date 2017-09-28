Управление образования Псковской области: Заведующие и воспитатели детсадов ни на что не могут собирать деньги

15:31, 28 сентября 2017, ПАИ

«Заведующие и воспитатели детсадов ни на что не могут собирать деньги. Такого не происходит», - заверила в прямом эфире проекта ПАИ-live 28 сентября консультант Государственного управления образования Псковской области, курирующая все детские сады региона Ольга Шрайнер.

По её словам, чаще всего, недопонимание относительно дополнительных сборов возникает в основном внутри родительского коллектива. «На образовательную деятельность детсадов мы не собираем деньги, они выделяются государством. К тому же, к нас есть четкая нормативная база по родительской оплате. Установлена планка, выше который плата быть не может. В основном это зависит от детсада и от питания. Обязательно мы заключаем договор с родителями на оказание дополнительных платных услуг», - рассказала Ольга Шрайнер.