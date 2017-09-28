0
18:08
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
17:48
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
16:50
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
16:00
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
14:17
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
13:29
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
12:55
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Еще новости
Общество

Управление образования Псковской области: Заведующие и воспитатели детсадов ни на что не могут собирать деньги

«Заведующие и воспитатели детсадов ни на что не могут собирать деньги. Такого не происходит», - заверила в прямом эфире проекта ПАИ-live 28 сентября консультант Государственного управления образования Псковской области, курирующая все детские сады региона Ольга Шрайнер. 

По её словам, чаще всего, недопонимание относительно дополнительных сборов возникает в основном внутри родительского коллектива. «На образовательную деятельность детсадов мы не собираем деньги, они выделяются государством. К тому же, к нас есть четкая нормативная база по родительской оплате. Установлена планка, выше который плата быть не может. В основном это зависит от детсада и от питания. Обязательно мы заключаем договор с родителями на оказание дополнительных платных услуг», - рассказала Ольга Шрайнер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
28 сентября 2017
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
28 сентября 2017
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова 1
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
28 сентября 2017
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
28 сентября 2017
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
28 сентября 2017
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
28 сентября 2017
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе 3
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
28 сентября 2017
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области
28 сентября 2017
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области

Идет загрузка...