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Общество

29 сентября в Псковской области не будет дождя

29 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +1…+6, днем: +10…+15.

Атмосферное давление будет высоким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 
 

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