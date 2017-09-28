29 сентября в Псковской области не будет дождя
29 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +1…+6, днем: +10…+15.
Атмосферное давление будет высоким.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.