29 сентября в Псковской области не будет дождя

16:56, 28 сентября 2017, ПАИ

29 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +1…+6, днем: +10…+15.

Атмосферное давление будет высоким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

