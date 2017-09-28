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Политика

Организаторов митингов в Псковской области не будут предупреждать об отсутствии свободных мест для сбора

Организаторов митингов в Псковской области не будут предупреждать об отсутствии свободных мест для сбора. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковского областного Собрания 28 сентября, депутаты не поддержали законодательную инициативу, озвученную руководителем фракции «Справедливая Россия» Натальей Тудаковой. Речь шла о внесении изменений в региональный закон «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области».

«Предложенные изменения вносят уточнения в порядок подачи уведомления. Организаторы будут своевременно информированы о том, что конкретное место занято», - пояснила Наталья Тудакова.

Коммунист Петр Алексеенко сообщил, что отделение КПРФ «столкнулось с такими случаями». «У нас принимали объяснение и говорили потом, что место занято. Непонятно было, как нас опередили. На месте никого не было. Мы обращались в прокуратуру, нам объясняли, кто подавал заявления. Партий у нас много, всем места может не хватать, мы понимаем, но должен быть какой-то порядок», - отметил Петр Алексеенко.

«Нет другого закона, который подвергался бы таким изменениям, - возмутился его соратник по партии Виктор Дуля. - Сколько можно его кастрировать? Видимо, в скором времени мы вообще перестанем уведомлять власти: соберемся и будем проводить. Попробуйте нас арестовать! С палками будем сопротивляться».

Затем слово взял единоросс Алексей Севастьянов: «Вы предлагаете какие-то журналы вести? Зачем? К сожалению, вы не можете сказать, сколько раз вам отказали, а то мы разобрали эти случаи».

Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков заметил, что ни он, не его коллеги ни разу не наталкивались на жесткое сопротивление администрации области. «На данный момент нет никаких претензий к Управлению внутренней политики, поэтому от голосования мы воздержимся», - пояснил он.

В итоге законопроект не нашел поддержки со стороны депутатского корпуса.

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