До 5 заявок в день поступают на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» в Пскове

18:03, 28 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 28 сентября, состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова. Представители Управления городского хозяйства напомнили, что до завершения подачи заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» остался месяц. В данный момент заявки от псковичей поступают активно, от 3 до 5 ежедневно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для участников программы предусматриваются следующие виды благоустройства территории: асфальтирование тротуаров, внутридомовых проездов, оборудование парковок для автомобилей, установку урн, скамеек, обеспечение освещенности придомовых территорий в темное время суток.

Кроме того, на совещании рассмотрели вопрос взаимодействия волонтеров с управляющими компаниями по удалению надписей со стен городских зданий, содержащих рекламу наркотиков. Представитель Госнаркоконтроля рассказал, что борьбу с правонарушителями теперь ведут не только правоохранительные органы, но и молодежь Пскова, надписи закрашиваются силами волонтеров, а краску предоставляют управляющие компании. «Это масштабная проблема, надписей очень много, нам поступают звонки практически ежедневно. За время рейда активистами закрашено более пятидесяти рекламных надписей», - отметил сотрудник Госнаркоконтроля.

Также, были подведены итоги по подготовке Пскова к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 года. Как отметили в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети» все объекты в Пскове готовы на 100% к отопительному сезону. На котельных были выполнены необходимые ремонтные и профилактические работы по подготовке оборудования к эксплуатации. Согласно постановлению администрации города, включение социальной сферы по заявкам абонента будет произведено не позднее 2 октября, жилищного фонда - по заявкам абонента не позднее 9 октября.

Напомним, заявку можно подать в Управление городского хозяйства в отдел по обращению граждан (Яна Фабрициуса, 6а). Справки по телефонам: 29-15-03, 29-15-02.