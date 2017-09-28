0
18:08
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
17:48
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
16:50
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
16:00
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
14:17
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
13:29
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
12:55
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Еще новости
Общество

Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти

Проект закона о передаче полномочий по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам от органов местного самоуправления региональной власти приняли депутаты Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 12-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 сентября.

Глава Дновского района Валентина Тюрина рассказала, что решение подготовить законопроект приняла Ассоциация муниципальных образований Псковской области. По мнению авторов инициативы, в районах отсутствует методологическая база, информация о расходах перевозчиков и грамотные специалисты.

Депутат Лев Шлосберг заметил, что главы районов ждут, что будут установлены единые тарифы для всей области. «Но это невозможно. Насколько вопрос был глубоко проработан?» - спросил он.

Валентина Тюрина сказала, что вопрос обсуждался ассоциацией, и проект был направлен всем главам для согласования.

Комитета облсобрания по законодательству и местному самоуправлению и по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию рекомендовали принять законопроект.

Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков считает, что с учетом доработки законодательства реально сделать единый тариф на территории всей области. «Скажем, в Пскове какие-то маршруты убыточны, а какие-то прибыльны, но тариф один. Та же ситуация может быть и в области», - пояснил он.

Депутаты приняли законопроект единогласно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
28 сентября 2017
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
28 сентября 2017
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова 1
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
28 сентября 2017
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
28 сентября 2017
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
28 сентября 2017
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
28 сентября 2017
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе 3
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
28 сентября 2017
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области
28 сентября 2017
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области

Идет загрузка...