Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти

16:00, 28 сентября 2017, ПАИ

Проект закона о передаче полномочий по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам от органов местного самоуправления региональной власти приняли депутаты Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 12-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 сентября.

Глава Дновского района Валентина Тюрина рассказала, что решение подготовить законопроект приняла Ассоциация муниципальных образований Псковской области. По мнению авторов инициативы, в районах отсутствует методологическая база, информация о расходах перевозчиков и грамотные специалисты.

Депутат Лев Шлосберг заметил, что главы районов ждут, что будут установлены единые тарифы для всей области. «Но это невозможно. Насколько вопрос был глубоко проработан?» - спросил он.

Валентина Тюрина сказала, что вопрос обсуждался ассоциацией, и проект был направлен всем главам для согласования.

Комитета облсобрания по законодательству и местному самоуправлению и по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию рекомендовали принять законопроект.

Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков считает, что с учетом доработки законодательства реально сделать единый тариф на территории всей области. «Скажем, в Пскове какие-то маршруты убыточны, а какие-то прибыльны, но тариф один. Та же ситуация может быть и в области», - пояснил он.

Депутаты приняли законопроект единогласно.